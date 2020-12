GGD Fryslân heeft nog veel vragen over vaccinatiecampagne

SNEEK- De Friese GGD zoekt verschillende locaties waar ze mensen de komende tijd kunnen inenten tegen het coronavirus. Momenteel wordt het WTC-gebouw in Leeuwarden ingericht als priklocatie, maar één locatie is niet genoeg, zegt de GGD.

In het WTC Epxo worden vanaf half januari medewerkers uit verpleeg- en verzorgingshuizen gevaccineerd. "We gaan 400 tot 500 vaccinaties per dag geven", zegt Jeanette Provoost, die zich voor de GGD bezighoudt met de logistiek van de vaccinaties. "We krijgen een beperkte hoeveelheid vaccins. Dus we kunnen wel meer mensen oproepen, maar als we niet meer vaccins hebben, heeft dat geen zin."

Op zoveel mogelijk locaties

Op de langere termijn zoekt de GGD dus meer locaties waar mensen gevaccineerd kunnen worden. "Straks moeten we alle mensen tussen de 18 en 60 jaar die dat willen vaccineren. Dan hebben we het in Fryslân over een paar honderdduizend mensen. Dat willen we doen op zoveel mogelijk locaties in de provincie."

Dan gaat het op dezelfde manier als met het testen op het virus: de GGD wil de locaties verdelen over heel Fryslân. Het kan bijvoorbeeld in sporthallen en lege schoolgebouwen plaatsvinden. Belangrijke voorwaarde is dat de locaties een langere periode beschikbaar zijn. Maar hoelang ze precies nodig zijn, weet Provoost nog niet. "We weten niet hoeveel vaccins we wanneer krijgen. Hoeveel mensen we kunnen vaccineren, hangt daarvan af."

Voor Provoost zelf zijn er dus ook nog veel vraagtekens. Zo is België maandag als één van de laatste landen in de Europese Unie begonnen met het vaccineren. Ierland begint zondag. Nederland gaat pas over een paar weken van start. "Het beleid ten aanzien van het vaccineren wordt landelijk bepaald", zegt Provoost. "Wij volgen dat, we kunnen geen eigen beleid voeren rondom het vaccineren."

Uitgenodigd door werkgever

Half januari begint het dus met de zorgmedewerkers. "Ze worden door hun werkgever uitgenodigd voor een prik. In de brief die ze krijgen staan instructies hoe ze een afspraak kunnen maken." Wanneer de rest aan de beurt is, weet Provoost nog niet. Als het één keer zover is, krijgen ze een oproep om een afspraak te maken.

Er moet nog wel het één en ander geregeld worden, maar Provoost zegt dat de GGD alles klaar heeft op het moment dat de vaccinatie echt van start gaat. Voor de eerste ronde vaccinaties hebben ze veel aanmeldingen van vrijwilligers die willen meehelpen.