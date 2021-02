GGD Fryslân: grote zorgen over versoepelingen coronaregels

De zorgen worden groter, zegt de GGD, nu er meer vrijheden komen terwijl de besmettingscijfers oplopen. De GGD blijft waakzaam, nu vanaf volgende week door het hele land meer bewegingen komen, omdat het kabinet meer toelaat.

In Fryslân zijn de afgelopen week 1350 besmettingen vastgesteld, een toename van 20% vergeleken met een week geleden. Landelijk loopt het aantal besmettingen in ongeveer hetzelfde tempo op. "We hebben deze week zo'n 11.000 mensen getest", seit Everhard Hofstra fan de GGD. "Vorige week nog 8.565. Dat zal ook een deel van de stijging verklaren, maar het blijft zorgelijk."

"Het mooie weer nodigt uit om naar buiten te gaan", zegt Hofstra. "Maar als we deze versoepelingen willen, moeten we echt zorgen dat we niet te veel bij elkaar komen. We zitten in een spagaat. Maar qua aantallen kunnen we ons nog zeker niet rijk rekenen, dat maakt het spannend."

Hij kijkt daarbij ook naar de politiek. In de Tweede Kamer werd deze week gepleit voor nog meer versoepelingen. Hofstra: "Vanuit medisch oogpunt kijken we naar hoe we de besmettingen zo laag kunnen houden. Dat betekent het liefst zo min mogelijk versoepelen. Anders lopen de getallen weer op en dan kan de politiek niets anders dan versoepelingen terugdraaien."

Ook goed nieuws

De GGD is wel blij met het feit dat er minder besmettingen zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat wijst erop dat de vaccinaties daar nu effect hebben. Ook in de ziekenhuizen zijn er minder coronagevallen.

Veel besmettingen op scholen en bij bedrijven

Terwijl het aantal besmettingen onder ouderen terugloopt, zijn er veel meer kinderen en veertigers die besmet raken. Op basisscholen, die twee weken geleden weer open mochten, is het aantal besmettingen in een week toegenomen van 41 naar 102. Het gaat om 81 leerlingen en 21 medewerkers. Dat er meer besmettingen zijn vastgesteld, komt volgens de GGD ook doordat er strenger wordt getest.

Niet alleen op scholen, maar ook bij bedrijven zijn er veel besmettingen. De GGD zegt extra alert te zijn op de situaties daar.

Meer vaccinaties voor ouderen

De GGD heeft deze week minder Friezen gevaccineerd dan een week geleden. Het ging van 10.291 prikken naar 7.509. Vorige week was een uitschieter, omdat toen bewoners van de Waddeneilanden zijn gevaccineerd.

Zorgmedewerkers die in nauw contact staan met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben uiterlijk maandag allemaal een tweede prik met het Pfizer-vaccin gehad. Daardoor kunnen vanaf maandag meer ouderen een vaccinatie krijgen, zegt de GGD. Dat gaat van 440 naar 730 per dag.

Tot nu toe gaan de prikken naar de mensen van 80 jaar en ouder. Vanaf dinsdag krijgt ook de groep thuiswonende ouderen tussen de 75 en 80 jaar een uitnodiging van het RIVM. Een andere nieuwe groep die een uitnodiging kan verwachten bestaat uit de medewerkers in de wijkverpleging die in nauw contact staan met de cliënten.