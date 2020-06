GGD blij met afname aantal coronapatiënten: wel kans op toename door testbeleid

FRYSLAN - Het aantal coronabesmettingen neemt steeds meer af: voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Fryslân zijn er minder dan tien positieve testen in één week te melden.

Het zijn er slechts vier. De afgelopen week zijn er twee mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19.

Margreet de Graaf van GGD Fryslân is blij met de cijfers. "Ze blijven heel laag, we hebben voordeel van de maatregelen. Bij ons is de verwachte piek nooit gekomen, het aantal besmettingen daalt nu langzaamaan. Wij verwachten wel dat er vanaf volgende week weer wat stijging komt. Niet omdat er een nieuwe uitbraak is, maar omdat het testbeleid zal worden aangepast: iedereen met klachten kan zich dan melden bij een landelijk telefoonnummer dat maandag bekend wordt."

Nieuw testbeleid

Volgens De Graaf is de GGD er klaar voor. "Wij hebben groot opgeschaald en er zijn drie testlocaties. Als dat niet kan, komt er iemand naar je toe. Wij kunnen iedereen met klachten testen. Omdat onze cijfers nog zo laag zijn en de verspreiding niet hoog, kan het bronnen- en contactonderzoek ook goed worden opgepakt. Natuurlijk is er alleen onderzoek bij een positieve test."

Toch is het goed om de regels te volgen. "Het blijft natuurlijk wel oppassen, buiten is het minder gevaarlijk dan binnen. De afstand is belangrijk. Maar we weten ook veel dingen niet, dus het aantal contacten beperken blijft wel het devies. Want anders moet de boel weer op slot, daar zit niemand op te wachten. Dus we houden de kop erbij."