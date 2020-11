Gezocht: Extra handen voor de zorg in Friesland

"Het is een uitdaging voor ons allen om het virus te bestrijden en te zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Ook hier in Friesland zetten wij ons daarvoor in. En daar hebben we jou ook voor nodig. Steek je handen uit je mouwen en help een handje mee. Een extra handje voor de zorg. Laten we deze uitdaging samen aangaan. En overwinnen. Wil je ons helpen? Kijk dan op www.extrahandenvoordezorg.nl en meld je aan!"