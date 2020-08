Gegevens patiënten en cliënten bij Antonius Zorggroep in veilige handen

SNEEK- De Antonius Zorggroep heeft vertrouwelijke omgang met gegevens van patiënten, cliënten en medewerkers hoog in het vaandel staan. De Antonius Zorggroep, met Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland is dan ook blij met de certificering NEN 7510 door het TüV. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, die richtlijnen biedt voor de omgang met gegevens, onafhankelijk van de vorm (digitaal of papier). Cliënten en patiënten zijn er door deze certificering van verzekerd dat alleen die medewerkers die hen zorg verlenen toegang hebben tot die gegevens die zij nodig hebben om goede zorg te kunnen bieden.

Auditoren hebben deze zomer bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord en bij thuiszorgteams in de regio de informatiebeveiliging gecontroleerd en hebben hiervoor vragen gesteld aan verschillende medewerkers. Medewerkers van de organisatie kregen de afgelopen jaren een passende bewustzijnsopleiding en –training en worden hier regelmatig in bijgeschoold. Omdat we allemaal de gevolgen kennen van (onbewust) onveilig gedrag van medewerkers, is hier in interne nieuwsberichten, via bijeenkomsten, teamoverleggen en via campagnemateriaal van de landelijke campagne zorgzekeren de nodige aandacht aan besteed. Daarnaast hebben we alle processen en werkwijzen van gegevensverwerking, uitwisseling en beschikbaarheid tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast, om te zorgen dat we de veiligheid van de patiënt en cliëntgegevens kunnen blijven waarmaken.

‘We zijn trots op de manier waarop onze medewerkers dit hebben opgepikt en ook elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden,” aldus Marcel Kuin, Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. “Samen hebben we ervoor gezorgd dat de auditoren van het TüV ons het NEN 7510 certificaat hebben verleend. Onze patiënten en cliënten krijgen goede zorg door onze mensen en kunnen erop rekenen dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan.”