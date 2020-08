Gastvrouwen en gastheren gezocht voor SkulpCafé Sneek

SNEEK- De Skulp, centrum voor leven met kanker, zoekt per 1 oktober enthousiaste vrijwilligers die gastvrouw of gastheer willen worden in het nieuwe SkulpCafé in Sneek. De Skulp, met inloophuizen in Heerenveen en Drachten, bestaat vijf jaar en opent eind oktober ook een inloophuis in Sneek.