Fryslân zet veilige fietsroutes voor ouderen op de kaart

Doortraproutes zijn rondjes van zo’n 20 kilometer, over ruimere paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar zijn uiteraard ook toegankelijk voor anderen. ‘We hebben ouderen gevraagd de routes te testen. Honderden Friezen stapten vervolgens op de fiets’, vertelt gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder. ‘Geweldig die inzet en heel mooi dat deze routes nu op de kaart staan!’.

100-jarige actieve fietser

Vanaf vrijdag is op Omrop Fryslân TV een reclamespot te zien over de Doortraproutes, met in de hoofdrol de 100-jarige Piet Kaspers van Terschelling. Kaspers werd eerder uitgeroepen tot de oudste actieve fietser. Vrijdag ontving hij de bijbehorende wisseltrofee, de Gouden Trapper, uit handen van burgemeester Caroline van de Pol. (zie foto) De prijs is onderdeel van het landelijke project Doortrappen, dat erop gericht is om mensen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen.

De Fietsschool van de Fietsersbond ontwikkelde de Doortraproutes, in opdracht van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Het ROF werkt aan het verbeteren van de Friese verkeersveiligheid, via campagnes, activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheidsprojecten. Meer informatie over het ROF: www.rof.frl.