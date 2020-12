Friese ziekenhuizen lanceren campagne “Het is onze zorg” rond coronamaatregelen

FRYSLAN - De Friese ziekenhuizen starten deze week een gezamenlijke campagne rond coronamaatregelen. Onder het thema “Het is onze zorg” vragen de ziekenhuizen onder meer via social media aandacht voor de belangrijkste maatregelen in de ziekenhuizen.

‘Het is in het belang van de hele samenleving dat de ziekenhuizen zo goed mogelijk zorg blijven verlenen,’ zegt Erica Bakkum, lid van de Raad van Bestuur van Medisch Centrum Leeuwarden ‘Daarom vestigen we de aandacht op de belangrijkste actuele maatregelen in de ziekenhuizen. Als iedereen zich aan die maatregelen houdt kunnen we coronazorg én zo goed mogelijk de reguliere zorg blijven verlenen. Het is voor patiënten en bezoekers niet altijd leuk. Bijvoorbeeld dat je als partner van de patiënt niet persoonlijk aanwezig bent bij een gesprek met de arts, of dat een patiënt maar beperkt bezoek mag ontvangen. Maar de maatregelen zijn noodzakelijk. De ziekenhuizen zijn er voor iedereen en ook ván iedereen. Als iedereen in het ziekenhuis de actuele maatregelen solidair naleeft kunnen we zorg blijven bieden voor iedereen.’

Door op een positieve manier aandacht te vragen voor de coronamaatregelen hopen de ziekenhuizen op begrip. Bakkum: ‘Net als iedereen hopen we erop dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten. Maar het is een reëel vooruitzicht dat we de coronamaatregelen nog lang moeten volhouden. Patiënten en bezoekers helpen de zorg, en daarmee vooral zichzelf, door zich aan de maatregelen te houden. We moeten het samen doen.’