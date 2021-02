Friese dokters maken balans op: ijsweekend eiste duizend slachtoffers

SNEEK-Bijna één op de duizend Friezen zit met een gebroken bot thuis, na het ijsweer van vorige week. Dat blijkt uit cijfers van de Friese ziekenhuizen. Het aantal mensen dat daar met een botbreuk binnenkwam, was in het afgelopen weekend vier keer grote dan normaal.

Toen aan het begin van de week het aantal operaties omhoog ging, werd er al gedacht dat het aantal patiënten nog toe zou nemen. De dokterswacht kon de drukte in het weekend niet aan.

Een indrukwekkend weekend

Trauma-arts Jeroen Poos was dit weekend aan het werk in het MCL in Leeuwarden. Hij is aangesloten bij Heelkunde Friesland. Die coöperatie heeft de cijfers verzameld van het ijsletsen in de provincie. "Het was een indrukwekkend weekend", zegt Poos.

"In heel Friesland hebben we 626 patiënten met botbreuken en gewrichten uit de kom geholpen. Als we dan ook de kneuzingen meerekenen gaan we richting de 1000 patiënten."

De meeste breuken zijn polsbreuken. "Er zijn 320 polsbreuken geconstateerd, dat is dus meer dan de helft van alle patiënten". Er waren ook veel heup- en schouderbreuken, en patiënten met letsel aan de elleboog.

Goede sfeer

Zaterdag was het de drukste dag van het weekend. Bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten moesten patiëten buiten wachten, en bij het MCL stond een file van auto's. "Maar er hing een goede sfeer", zegt Poos.

"Iedereen had mooie verhalen te vertellen, mensen hadden een mooie dag. Het letsel hadden ze er wel voor over". In het MCL was een speciale route voor mensen die op het ijs gewond waren geraakt. "Daardoor stonden deze mensen ook mooi bij elkaar en deelden ze hun verhalen".

Van alle patiënten moesten er 73 meteen geopereerd worden. "Er zijn ook 150 uitgestelde operaties, die moeten we nog behandelen", zegt Poos. De ijspatiënten hebben wat extra druk opo de zorg veroorzaakt, maar het is volgens Poos niet problematisch. "We konden het aan, vooraf hadden we al extra personeel ingezet".

Het slechte ijs zorgde voor veel gewonden, zegt Poos, mar dat was niet alles. "Dde mensen zijn er ook massaal naartoe gegaan. Dat nemen we ze zeker niet kwalijk. Een collega heeft zaterdag de hele dag patiënten geholpen en heeft op zondag de Elfstedentocht gereden".