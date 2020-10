Flinke toename coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten op de Friese verpleegafdelingen is flink toegenomen. Het zijn er nu 45, terwijl dat twee dagen geleden nog 29 waren.



Alles is wel onder controle in de Friese ziekenhuizen, zegt woordvoerder Frits Mostert. Ze zijn klaar voor een toename in de cijfers.



Bron: Omrop Fryslân