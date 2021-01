FitStap voor reuma zoekt deelnemers voor pilot in Sneek

SNEEK- FitStap voor reuma is een nieuw beweegprogramma voor mensen met reuma. Bewegen is voor mensen met reuma niet altijd makkelijk, maar wel heel belangrijk. Het doel van dit speciale FitStap programma is dat deelnemers met reuma zich in twaalf weken (weer) fit en vitaal voelen.

Het beweegprogramma FitStap is drie jaar geleden ontwikkeld door Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en nu in samenwerking met ReumaNederland en reumaspecialisten doorontwikkeld naar een versie speciaal voor mensen met een vorm van reuma. Naast bewegen staat bij FitStap voor reuma de combinatie van een gezonde geest in een vitaal lichaam centraal.

Geef je op voor pilot FitStap voor reuma in Sneek

Op dit moment zoekt FitStap voor reuma deelnemers met ontstekingsreuma, artrose of fibromyalgie voor de pilot in Sneek. Tijdens deze pilot wordt het FitStap programma voor het eerst in de praktijk getoetst. Op donderdag 4 februari a.s. start FitStap voor reuma in Sneek. Speciaal opgeleide en gecertificeerde FitStapcoach Melanie Visser helpt de deelnemers om zich vitaler, fitter en gezonder te voelen. Samen met de deelnemers wordt het volledige programma getest en geven deelnemers feedback over de uitvoerbaarheid. Of je nu al een basisconditie hebt of niet. FitStap is leuk én haalbaar!

Deelnemen aan de pilot van FitStap voor reuma kost €20,- Aanmelden kan via www.fitstap.nl/trainers/melanie-visser/

Meer over het 12-weekse programma

De deelnemers trainen gedurende het programma één keer per week in een groep, onder begeleiding van FitStapcoach Melanie Visser. Tijdens de trainingen is er – naast beweging – ook aandacht voor voedingskennis, motivatie/coaching en cognitieve fitness. Daarnaast trainen de deelnemers twee keer in de week zelfstandig. Deze momenten kunnen zij zelf inplannen. Ook gaan de deelnemers aan de hand van opdrachten en tips actief aan de slag met het aanpassen van hun leefstijl. Via een gratis app worden de deelnemers gemotiveerd en hebben ze contact met elkaar en met de coach. Naast fysieke bijeenkomsten vindt er dus ook online, interactieve ondersteuning plaats. Het verkrijgen van inzicht, vergroten van het zelfvertrouwen, laagdrempeligheid, haalbaarheid en plezier staan bij FitStap voorop.