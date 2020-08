Fietstocht naar Berlijn voor het goede doel

SNEEK- Zaterdag 29 augustus is het dan zover, dan vertrekt jeugdvoorzitter Almar Hesmerg van voetbalvereniging Sneek Wit Zwart om 9 uur vanaf het sportpark aan de Molenkrite richting Berlijn, om te fietsen voor de jeugd en tegen Maag Lever en Darmkanker.

Door corona moest de fietstocht eerst uitgesteld worden, maar vooralsnog staan de lichten nu op groen. De eerste dag zal Almar ongeveer 115 kilometer fietsen naar Onstwedde en zal dan ook vergezeld worden door zijn zoon, SWZ-voorzitter Frank Slob, zijn ooms en spelers van het SWZ ZM2 team van vorig seizoen.

Eerst zal de groep naar het huis fietsen waar Almar zijn moeder haar laatste jaren heeft doorgebracht. Vervolgens zal de tocht vervolgt worden richting Joure, Heerenveen. Vervolgens via Nieuwehorne, Donkerbroek, richting Assen en zoals eerder vermeld het eindpunt voor de eerste dag is Onstwedde.

Het is geweldig om te zien hoe betrokken de mensen zijn en de actie ondersteunen voor iets moois voor de jeugd en een steentje bij willen dragen door de Maag, Lever en Darm stichting te steunen, zij zetten zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door o.a. onderzoeken te financieren en voorlichting te geven.

Almar zijn tocht zal te volgen zijn via o.a. de site van Sneek Wit Zwart, maar ook op Almar zijn Facebook en Instagram. Het doel is om zaterdag 5 september in Berlijn aan te komen bij de Brandenburger Tor.

Wil je de actie steunen, ga dan naar onderstaande site

https://www.voormlds.nl/actie/almar-hesmerg