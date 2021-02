Femke geeft een online massageworkshop waarmee jij je geliefde verwent

INGEZONDEN - Valentijn is in zicht, maar een romantisch hotelletje zit er dit jaar niet in. Femke Buma, eigenaresse van schoonheidssalon la Femme en ‘l Homme in Sneek bedacht daarom het Valentijn massagepakket. Via een online massageworkshop, gebaseerd op Thaise massagetechnieken, leer je in vijf eenvoudige stappen hoe je een stevige en ontspannende schouder- en nekmassage geeft. Om samen even helemaal van de wereld te zijn.