Extra coronatestlocaties vanaf maandag in Drachten en Sneek

SNEEK - GGD Fryslân breidt het aantal plaatsen uit waar mensen met klachten terecht kunnen voor een coronatest. Vanaf maandag 1 juni zijn hiervoor twee nieuwe locaties in Drachten en Sneek beschikbaar. In Leeuwarden staat sinds begin april een testlocatie. In totaal zijn er op de drie locaties per dag meer dan 1000 coronatesten af te nemen.

Mensen kunnen zich alleen laten testen als ze klachten hebben en vooraf een afspraak hebben gemaakt. Met deze uitbreiding verwacht GGD Fryslân iedere Fries die klachten heeft tijdig te kunnen testen.

De gebouwen die de GGD mag gebruiken, zijn een leegstaande school in Drachten van het Gomarus College aan de Eikensingel en de leegstaande sporthal De Spil aan de Molenkrite in Sneek. Op elke locatie zijn drie teststraten beschikbaar. De verwachting is dat niet alle locaties en teststraten meteen nodig zijn. In ieder geval is de locatie in Leeuwarden maandag in gebruik. Als het nodig is, is de capaciteit snel uit te breiden met Drachten en Sneek, tot 1000 tests per dag.

Vooraf afspraak maken

Wie klachten heeft en zich wil laten testen moet hiervoor een landelijk telefoonnummer bellen. De landelijke GGD maakt maandagochtend om 8.00 uur bekend welk nummer dit is. In het telefoongesprek volgt de beoordeling of testen inderdaad zinvol is. Alleen als dat zo is, volgt een afspraak en kan iemand terecht op een testlocatie. Er op eigen houtje naartoe gaan, heeft geen zin.

De bedoeling is dat iedereen die zich mag laten testen binnen 48 uur in een testlocatie terecht kan. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Om de reisafstanden te beperken en te grote drukte op een locatie te voorkomen, is voor spreiding in de provincie gezorgd. De GGD overlegt nog met de Waddeneilanden wat de beste oplossing is voor de bewoners daar.

De adviezen om afstand te houden, handen te wassen en in geval van klachten uit voorzorg thuis te blijven, blijven onverkort van kracht.