Enthousiasme Sneker SkulpCafé is groot ondanks moeilijke tijd

Vanwege de coronacrisis konden de Samenlopen ook in Friesland dit jaar niet doorgaan. Het gevolg is dat de inloophuizen van De Skulp in Friesland nu minder geld ontvangen. Inloophuizen De Skulp, de enigen in Friesland Het Koningin Wilhelmina Fonds is vooral bekend vanwege het inzamelen van geld voor kankeronderzoek; daarnaast is ook mentale ondersteuning van cruciaal belang voor de kwaliteit van leven. De Skulp heeft inloophuizen (SkulpCafé’s) in Heerenveen en Drachten; in februari 2021 of eerder in Sneek en in mei 2021 eveneens in Leeuwarden. Om ervoor te zorgen dat de SkulpCafé’s de coronacrisis doorstaan, komen zij samen met KWF en IPSO in actie. Via https://acties.kwf.nl/fundraisers/deskulpcentrumvoorlevenmetkanker

Onmisbare plek Dat het belangrijk is dat het SkulpCafé blijft bestaan, staat als een paal boven water. Het inloophuis is een onmisbare plek voor mensen die te maken hebben met kanker. In Nederland leven zo’n 1 miljoen mensen met en ná kanker. Daar waar het in het ziekenhuis draait om het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen en een luisterend oor te vinden. Krûp-út-Jo-Skulp

Skulp is Fries voor slakkenhuis. Dit is een prachtig symbool. Je wilt je toekomstige gasten stimuleren uit hun ‘Skulp’ te komen. Als je kanker hebt gehad of nog hebt, is dat vaak lastig. Juist daarom is het SkulpCafé laagdrempelig gehouden, je kunt zo naar binnen lopen.

SkulpCafé Sneek

Met het nieuwe SkulpCafé in Sneek erbij kunnen er nog meer mensen ondersteuning krijgen. Het pas gevormde team van Sneek bestaat uit acht gastvrouwen. Op een of andere manier zijn ze in aanraking gekomen met kanker. Het enthousiasme in het team is groot, ook om zich in te zetten voor Huis in actie. Eén van de gastvrouwen maakt zelf mondmaskers met het logo van de Skulp erop, om op deze manier geld in te zamelen voor het Sneker SkulpCafe. Kijk op: https://acties.kwf.nl/fundraisers/idagalama/huisinactie

Gastvrouw Ida Wiersma is zeer handig met de naaimachine. Haar doel is 100 mondmaskers te maken voor De Skulp.

Teamleiders Ina en Ali van SkulpCafé Sneek zetten zich in voor Huis in actie.