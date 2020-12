Elfstedentocht zeilen in de winter

SNEEK- Waarom zouden Tim, Lotte, Rinke en Suus in hemelsnaam midden in de winter de Elfstedentocht gaan zeilen?!

Om ervoor te zorgen dat Stichting Sailwise post-Corona weer passende watersport kan bieden aan mensen met een beperking. Suzan Huppes, Tim van Haalen, Lotte Spaargaren en Rinke Bergsma, gaan de Elfstedentocht volbrengen in een valkje zonder motor.

Zeilend, bomend en jagend varen we 230 kilometer over de Friese wateren. Dit doen ze met een streven naar afzien en doorzetten om aandacht te geven aan de mensen voor wie dit dagelijkse kost is. Ze varen een zeiltocht waarmee ze sponsorgeld inzamelen om watersport voor mensen met een beperking toegankelijk te houden.

Hun doel is een bedrag van €5,- per persoon per kilometer op te halen. €4600,- is daarmee het streefbedrag.

Help je mee om het werk van Sailwise voort te zetten? Doneer dan hier: https://supportanddonate.com/doneer-pagina/5316/kom-in-actie-voor-fonds-gehandicaptensport