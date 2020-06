Eerste azc-bewoners Sneek terug uit Zoutkamp

SNEEK - Vandaag, dinsdag 19 mei, keren de eerste mensen van de groep bewoners van azc Sneek terug naar Sneek. Een week geleden zijn zij verplaatst naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp in verband met (mogelijke) besmetting met het coronavirus.

Niet meer besmettelijk

Het betreft nu personen die bij de eerste testrondes in het azc reeds met het coronavirus besmet bleken te zijn. Zij zijn hersteld en niet meer besmettelijk, en hoeven niet meer in isolatie. Hun woonruimte in het azc is specialistisch gereinigd, zodat zij daar naar terug kunnen keren zonder gevaar op besmetting van naasten. Zij kunnen ook weer veilig meedoen aan de samenleving.

Meer mensen terug naar azc Sneek

De verwachting is dat de komende dagen meer mensen vanuit Zoutkamp terug kunnen verhuizen naar azc Sneek. Het gaat dan eveneens om mensen die met het coronavirus besmet zijn geweest, volgens de huidige richtlijnen minimaal zeven dagen in isolatie hebben gezeten en 24 uur klachtenvrij zijn.

Quarantaine

Daarnaast zal binnenkort de quarantaine aflopen voor de mensen die bij de testrondes in Sneek niet met corona besmet bleken. Zij moesten wel in quarantaine, omdat zij met met corona besmette familieleden of huisgenoten samenwoonden. Zij kunnen terug naar Sneek als die veertien dagen voor hen voorbij zijn en ze in die periode niet ziek zijn geworden. Krijgen zij in de quarantaineperiode klachten, dan worden ze meteen getest. Tot op heden zijn er in deze groep geen mensen positief getest.

Ook hoefde tot op heden niemand bij deze corona-uitbraak in het ziekenhuis opgenomen te worden.