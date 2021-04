Een opsteker voor Zonnebloem gasten in Sneek e.o.

SNEEK-Mensen met een lichamelijke beperking zijn vaker alleen dan ze zouden willen. Voor hen zijn persoonlijk contact en eropuit gaan niet altijd vanzelfsprekend. Zeker in coronatijd is sociaal isolement een dagelijkse realiteit. Een bericht van de Zonnebloemvrijwilligers.

Wij laten ze niet zitten

Al ruim 40 jaar zijn in Sneek en omgeving vrijwilligers van de Zonnebloem actief. We kunnen geruststellen dat het afgelopen jaar wel het meest bizarre jaar uit onze geschiedenis is geweest. Waar we normaal gesproken diverse activiteiten voor onze deelnemers organiseren en ervoor zorgen dat mensen er even uit kunnen, konden we het alleen contact houden door een belletje, een kaartje of het brengen van een kleine attentie.

Afgelopen week hebben we daar iets extra’s aan toegevoegd. Met dank aan onze eigen vrijwilligers en aan vrijwilligers van de Stichting Present Súdwest-Fryslân en de Rotary Sneek, zijn er vorige week bij alle bijna 200 deelnemers voorjaarsattenties rondgebracht. Als lichtpuntje in deze bijzondere periode. Hartverwarmende, emotionele, vrolijke, vertederende en lieve reactie waren het gevolg. We willen met deze actie laten weten dat we actief blijven en er klaar voor zijn om straks iedereen weer uit te nodigen voor Zonnebloem activiteiten.

Kom kennismaken

Dat vrijwilligerswerk niet alleen leuk is om te doen, maar dat het ook een goed gevoel geeft om iets voor een ander te kunnen betekenen, heeft onze voorjaarsactie weer bewezen. Ruim 30 vrijwilligers hebben geholpen bij het bezorgen van de bloemen, super!

Lijkt het je leuk om ook iets voor de Zonnebloem te doen en wil je meer weten? Kom kennismaken. Dan bekijken we samen waar jouw interesses liggen en hoe jij je het beste in kunt zetten. Neem contact op met Brenda Sterk, secretaris Zonnebloem Sneek, via telefoonnummer 0515-431600 of via e-mail zonnebloemsneek@gmail.com.

Met jouw tijd en inzet kun je echt het verschil maken! Er kan zoveel meer dan je denkt.