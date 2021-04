Echtpaar krijgt eerste coronaprik in Koudum

KOUDUM - Het echtpaar Jacob (74) en Ieke Breimer (72) uit Balk heeft vanochtend als eerste gezamenlijk een coronaprik gekregen in de nieuwe vaccinatielocatie in Koudum. In multifunctioneelcentrum De Klink ging de zevende voorziening open waar GGD Fryslân vaccineert tegen corona.

Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Bauke Dam van Súdwest-Fryslân en projectleider vaccineren Jeannette Provoost van GGD Fryslân. De GGD kan zo’n 600 prikken per dag zetten in De Klink. In totaal zijn er inmiddels 135.000 inentingen gedaan door de GGD bij inwoners van Fryslân.