Duurzaam consumeren

Loënga- Hoe kunnen we duurzamer consumeren? Groente bij de boer kopen is toch heel duur? Producten uit de streek, waar koop je die? Veel mensen willen wel producten kopen van de lokale boer, maar weten niet waar ze dat kunnen doen.

Onderzoekster Annelieke van Engelenhoven heeft onderzoek gedaan naar de lokale voedselconsumptie. Op Stadsboerderij De Sibbe te Loënga ontving wethouder Gea Wielinga haar onderzoeksrapport met aanbevelingen om lokale voedselconsumptie te stimuleren in onze gemeente.

Wethouder Wielinga: “Vers voedsel is lekker en gezond! In Súdwest-Fryslân hebben we de luxe dat er veel voedsel geproduceerd wordt. Als gemeente zijn we ambassadeur voor verse lokale producten omdat het bijdraagt aan een gezond eetpatroon, het de lokale voedselproducent steunt, duurzaam en ook gewoon lekker is!”