Drie huisartsen in Sneek besmet met coronavirus

SNEEK- Drie huisartsen in Sneek zijn besmet met het coronavirus. Ze hebben milde klachten en werken thuis. Het gaat om twee huisartsen uit dezelfde praktijk, en één arts uit een andere praktijk.

Om privacyredenen is niet bekend gemaakt in welke praktijken de huisartsen werkzaam zijn. Voor de patiënten zou er geen besmettingsgevaar zijn geweest. Dat zegt een andere huisarts uit Sneek, die van de situatie op de hoogte is.

Andere huisartsen nemen nu de zorg voor de patiënten over. Behalve de drie dokters zouden er geen andere medewerkers uit de praktijken besmet zijn geraakt.

Het is niet duidelijk hoe de huisartsen het virus hebben opgelopen.