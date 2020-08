De Boer Dental levert niet-medische mondkapjes aan ROC Friese Poort

ROC Friese Poort heeft studenten en medewerkers met klem verzocht mondkapjes te dragen in de verkeersgebieden binnen school, zoals in de gangen en bij balies. In principe moet iedereen zelf voor een mondkapje zorgen, maar de eerste weken zullen ook mondkapjes worden uitgedeeld.

Thomas de Boer, eigenaar van De Boer Dental hierover: “ROC Friese Poort heeft eind vorige week het besluit genomen om mondkapjes te introduceren en wij konden snel leveren. In overleg met de school krijgt iedere medewerker een doos met mondkapjes, zodat men een eigen voorraad heeft. Dat is belangrijk in verband met hygiëne.” Jaap van Bruggen, manager facilitaire van ROC Friese Poort voegt hieraan toe dat ROC Friese Poort de voorkeur geeft aan leveranciers uit de regio.

“Wij zijn zeer erkentelijk voor het snelle handelen van De Boer Dental en de voorwaarden waaronder zij ons deze grote hoeveelheid mondkapjes kunnen leveren."

Vanaf 24 augustus a.s. gaat het schooljaar bij ROC Friese Poort van start en wordt het dragen van een mondkapjes ingevoerd. ROC Friese Poort verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor zo’n 15.000 studenten op vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk. Bedrijven en instellingen kunnen bij ROC Friese Poort terecht voor een breed scala aan opleidingen en trainingen. Individueel, groepsgewijs en op maat.