Crowdfundingsactie voor zieke kanjer Quillan uit Sneek

SNEEK- Het is 3 januari als het leven van Quillan (13 jaar), leerling van het RSG in Sneek, en zijn ouders in een keer stil komt te staan. Tijdens het douchen krijgt Quillan een epileptische aanval en in het ziekenhuis blijkt dat Quillan een zeer agressieve hersentumor heeft.

Een operatie, waar helaas niet de hele tumor kan worden weggenomen, en 30 bestralingen volgen. Vervolgens krijgt Quillan chemokuren. Helaas blijkt in augustus dat de chemo zijn werk niet goed doet en dat de tumor weer gegroeid is en dat er op andere plekken ook groei te zien is.

Opgeven is geen optie en op dit moment doet Quillan mee aan een studie met immunotherapie. Hopelijk gaat dit goede resultaten geven.

Crowdfundingsactie gestart: binnen een dag bijna 1000 euro binnen

Omdat het een studie betreft worden reiskosten niet vergoed en moeten zijn ouders de regelmatige reizen naar Utrecht zelf betalen.



Quillan zijn toekomst is helaas heel onzeker maar ze willen de tijd die nog rest graag zoveel mogelijke leuke dingen doen maar dat kost veel geld.

Er is een crowdfunding actie voor Quillan gestart. Het doel is om €5000,- binnen te halen. De actie is gister gestart en nu al is er € 955,- gedoneerd. Laat jullie hart én portemonnee spreken en gun Quillan en zijn ouders nog een mooie tijd samen die hopelijk nog heel lang duurt. Voor meer info: https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/349/kanjer-quillan/