Covid-19 snelteststraat in Sneek

SNEEK- Op 6 locaties in Noord-Nederland heeft Velox Labs de afgelopen weken 6 locaties geopend in Noord-Nederland waar getest kan worden op Covid-19, waaronder ook een in Sneek. De testlocatie is in de Veemarkthal.

Voor de tests worden de Abbott Panbio en Roche sneltest gebruikt, die door het RIVM en de overheid zijn goedgekeurd. Na 15 minuten ontvangt de cliënt de uitslag per mail. Hoe werkt het aanmelden? U kunt zich aanmelden via www.veloxlabs.nl nadat u een locatie, datum en tijdstip heeft uitgezocht. Voor bedrijven welke doorlopend personeel wil laten testen, is er de mogelijkheid om een vouchercode aan te schaffen. U kunt via de mail (info@veloxlabs.nl) aangeven hoeveel tests u wilt afnemen en ontvangt van ons vervolgens een vouchercode.

Bij het aanmelden op www.veloxlabs.nl voert u de vouchercode in. Wanneer uw vouchertegoed op is, u heeft de voucher het maximumaantal keren gebruikt, krijgt u hier een bericht van. Hoe werkt de teststraat? Nadat u zich heeft ingeschreven via de website krijgt u automatisch uw inschrijfbevestiging per mail. U meldt zich 15 minuten voorafgaand aan uw testtijd op de locatie: u kunt blijven zitten in de auto.

Zodra u bij een medewerker komt, zal deze u een aantal vragen stellen over uw gezondheid en ter verificatie van de persoon. De zorgprofessional zal de test bij u afnemen en u verzoeken uw weg te vervolgen. De uitslag van de test ontvangt u binnen 15 minuten per mail. Als u positief getest wordt, geeft Velox uw gegevens door aan de GGD via een daarvoor bestemde portal. Als u negatief getest wordt geeft Velox geen NAW-gegevens van u door aan de GGD.

Testen bij u op locatie? Wilt u liever niet een teststraat bezoeken maar wilt u getest worden op locatie? Dat is mogelijk. Vanaf 10 personen is er de mogelijkheid om op locatie tijdelijk een teststraat in te richten. Uitgebreide informatie hierover kunt u aanvragen per mail: info@veloxlabs.nl