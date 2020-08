Coronatestlocatie verhuisd van Sneek naar IJlst, al grote drukte

IJLST- Inwoners van de Zuidwesthoek die zich willen laten testen op corona moeten voortaan naar IJlst en niet langer naar Sneek. de nieuwe teststraat zit in het voormalige gemeentehuis in het stadje. In Sneek zat de testlocatie van GGD Fryslân in sporthal De Spil, maar die moest weer worden gebruikt voor het sporten. Dus moest de GGD op zoek naar een andere plek.

"De testlocatie die we zochten, moest voldoen aan een aantal criteria. Zo moest de locatie goed bereikbaar zijn met de auto en moest er voldoende ruimte zijn om drie testplekken in te richten", vertelt woordvoerder Marcel de Jong. "Het oude gemeentehuis voldeed aan al die criteria."

Mensen weten de nieuwe testlocatie zonder problemen te vinden. De hele dag loopt het door met mensen die getest moeten worden. Wie een test heeft aangevraagd, kon zich melden aan de balie. Dezelfde balie waar mensen voorheen terecht konden voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs.

"We zien inderdaad dat het druk is. Zo druk zelfs dat de wachttijd oploopt. Wie op vrijdag een test aanvraagt, kan niet eerder dan maandag terecht", zegt De Jong. "En daarna moet je nog maximaal 48 uren wachten op de uitslag. Dus in totaal ben je dan zomaar vijf dagen verder voordat je bijvoorbeeld weer aan het werk kunt."

Volgens De Jong is dat vervelend, maar is er momenteel ook weinig aan te doen. "We kunnen de testcapaciteit in het weekend nog een beetje uitbreiden, maar het probleem is dat ook de laboratoria de drukte niet aankunnen."

