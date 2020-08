Coronatestlocatie Sneek verhuist naar IJlst

SNEEK- De coronatestlocatie van GGD Fryslân in het zuidwesten van de provincie verhuist van Sneek naar IJlst. Komende vrijdag 28 augustus opent GGD Fryslân deze voorziening in het voormalige gemeentehuis aan de Stadslaan 75 in IJlst.

Voor deze locatie is gekozen omdat die via het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Het station ligt voor het oude gemeentehuis. In Sneek was de sportzaal van de Spil als testlocatie beschikbaar tot het nieuwe zaalsportseizoen weer zou beginnen. Vandaar dat er behoefte was aan een ander testcentrum.

Naast de locatie in IJlst heeft GGD Fryslân testcentra in Leeuwarden (Brandemeer 9) en Drachten (Eikesingel 62). Het aanvragen van een test kan via 0800-1202 of via coronatest.nl. Bij de aanmelding komt aan de orde in welke plaats iemand zich kan laten testen. Op de Waddeneilanden verloopt de aanvraag voor de test en de monsterafname via de huisarts.

Vanwege de verhuizing is de testlocatie in Sneek donderdag gesloten.