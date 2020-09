Coronamaatregelen Sneker voetbalclubs zichtbaar

SNEEK-Afgelopen weekend werd er in Sneek ook weer volop gevoetbald, waarbij de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar zijn.

Zo moesten bij ONS Sneek de persoonlijke gegevens ingevuld worden op papier. Op de tribune van het Zuidersportpark zijn nog 50 tribunestoelen beschikbaar, de overige stoeltjes zijn inmiddels verwijderd. Dat leverde meteen een fraaie opmerking op: ‘Sit ut hier ok us fol…’

Bij aankomst op het Zuidersportpark moesten de bezoekers hun handen desinfecteren.

Bij LSC 1890 was die controle er niet. Bij beide verenigingen overigens voldoende maatregelen als het gaat over looproutes en plekken waar de supporters mogen staan. Bij LSC 1890 is een tent aan de zijkant van Het Restaurant neergezet om zodoende meer ruimte te creëren.

Op de verschillende clubsites staan de corona-protocollen duidelijk aangegeven. Ook over bijvoorbeeld het gebruik van de dug-out. Die maatregelen worden nog niet altijd even streng in acht genomen. Voor de rest grote complimenten aan al die vrijwilligers die zich inspannen om alles zo goed mogelijk te regelen rondom corona.