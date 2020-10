Coronamaatregelen duren tot december

Het is volgens premier Rutte nog te vroeg voor nieuwe maatregelen. "Het is net te vroeg om nu al conclusies te trekken over het effect van de gedeeltelijke lockdown. Het is nu dus nog te vroeg om op de rem te trappen. Mocht de komende dagen blijken dat het uit de hand loopt, dan zal de regering de strengere maatregelen treffen.", zei Rutte dinsdagavond tijdens het persmoment.

Het kabinet geeft volgende week dinsdag opnieuw een persconferentie.