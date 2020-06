Corona-uitbraak in azc Sneek: 22 mensen besmet

SNEEK - In het azc in Sneek zijn 22 mensen besmet met het coronavirus. Begin deze week werd al duidelijk dat er een besmetting was vastgesteld. De GGD heeft toen besloten om uitgebreid testen aan te bieden aan het asielzoekerscentrum.

Er zijn in totaal honderd mensen getest; van hen zijn 22 mensen besmet. Er wonen in totaal meer dan vijfhonderd mensen in het azc. De GGD denkt dat nog meer mensen ziek zijn.

Zoveel mogelijk afgesloten

Het terrein wordt nu zoveel mogelijk afgesloten; het azc gaat 72 uren lang in quarantaine. De besmettingen zijn vastgesteld bij de bewoners van het asielzoekerscentrum, niet bij het personeel. Volgens de GGD laat het personeel zich ook minder testen.

Van de zieke bewoners hoeft niemand opgenomen te worden in het ziekenhuis. Besmette bewoners moeten op hun eigen kamer blijven. Het gebouw leent zich niet voor een aparte afgesloten afdeling. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio wonen er geen ouderen in het azc die horen in de kwetsbare groep.

Opvallend

Juist tijdens de bekendmaking van de uitbraak was er een incident tussen twee bewoners van het AZC. De politie van Sneek rukte met een vijftal auto’s uit naar het AZC-terrein, waar de orde binnen no-time weer was hersteld. Het incident had overigens niets met het bekend worden van het coronanieuws te maken. Een van de amokmakers is meegenomen naar het politiebureau.

Wel opvallend was het bij de bewoners die wij spraken dat ze helemaal nog niet op de hoogte waren dat het centrum voor 72 uur in quarantaine gaan.