Corona richtlijnen Antonius Ziekenhuis Sneek

SNEEK- Om de verspreiding van het cornavirus te voorkomen zijn bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek nog altijd strenge maatregelen van kracht.

“Samen doen we er alles aan om verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te voorkomen. Heb je binnenkort een afspraak in het Antonius Ziekenhuis of kom je op bezoek bij een patiënt? Houd dan rekening met de volgende maatregelen:

- Kom zoveel mogelijk alleen naar een afspraak. Neem alleen een begeleider mee als dat noodzakelijk is;

- Ook voor de Spoedeisende Hulp geldt dat er maximaal één begeleider met een patiënt mee mag;

- Per keer mag er één bezoeker bij een patiënt zijn;

- Houd rekening met de 1,5 meter afstand;

- Iedereen die ons ziekenhuis bezoekt, komt eerst door de triage;

- Blijf bij verkoudheidsklachten of griep thuis en neem bij een afspraak contact op met je arts.

Meer informatie over de maatregelen kun je lezen op onze site: https://www.mijnantonius.nl/covid-19