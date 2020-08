Corona bij tegenstander LSC 1890

SNEEK- Aan vier spelers van het eerste elftal van v.v. Kollum, dat op zaterdag 12 september a.s. in de poulefase van de districtsbeker noord tegenstander van stadgenoot LSC 1890 is, is geadviseerd om de komende twee weken in quarantaine te gaan. Dat advies kwam nadat bleek dat één van hun ploeggenoten met het coronavirus was besmet en er door de GGD een bron- en contactonderzoek was uitgevoerd.