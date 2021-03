Corona: afschaling zorg ziekenhuizen in Noord-Nederland

FRYSLÂN - Bij de noordelijke ziekenhuizen is weer sprake van afschaling van de reguliere zorg. Reden is dat men meer capaciteit vrij wil houden voor de spoedzorg en de coronazorg.

Het aantal besmettingen loopt weer op en ook bij het zorgpersoneel is er sprake van ziekte. Daarom is volgens het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de druk op de zorg hoog.

Landelijk is het aantal coronapatiënten op de intensive care de afgelopen week met 10 procent toegenomen. Het aantal ic-bedden dat wordt vrijgemaakt voor coronapatiënten wordt opgeschaald van 1.350 naar 1.450. Ook in Fryslân neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toe.



Regionaal oplossingen

"Ondanks de afschaling van planbare zorg, die zonder risico op gezondheidsschade uitgesteld kan worden, blijft de druk in de ziekenhuizen in Noord-Nederland hoog", meldt het ROAZ. "Er wordt nog steeds alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; daar waar het knelt wordt onderling in de regio naar oplossingen gezocht."

Bron: Omrop Fryslân