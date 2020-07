Collecte Hersenstichting verbreekt record

“We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar”, aldus directeur-bestuurder Merel Heimens Visser. “Deze opbrengst hebben we alleen maar kunnen bereiken met de hulp van al deze vrijwilligers.” Het is voor het 22e jaar op rij dat de totale opbrengst hoger is dan het jaar daarvoor.

De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. “Dat is noodzakelijk, want 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. En dat worden er in de toekomst helaas alleen maar meer”, aldus Heimens Visser. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson, of een beroerte krijgt, tot 2040 explosief zal stijgen. “Dat heeft een enorme impact op de samenleving”, aldus Heimens Visser. “Het is mooi dat we met deze opbrengst weer stappen kunnen zetten naar oplossingen voor hersenaandoeningen en een beter leven voor iedereen met een hersenaandoening en hun naasten.”

De collecte van de Hersenstichting vond dit jaar plaats in de laatste week van januari. Er liepen toen 19.000 vrijwilligers langs de deuren. De collecte van 2021 staat gepland van 1 februari t/m 6 februari. Nieuwe collectanten kunnen zich het hele jaar aanmelden via www.hersenstichting.nl/collecte. De Hersenstichting bekijkt de komende maanden hoe de collecte van 2021 coronaproof gehouden kan worden.

Over de Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.