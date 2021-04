CBS De Earste Trimen is gezond!

NIJLAND- CBS De Earste Trimen in Nijland heeft wederom het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel en samenhangend aan de gezondheid van hun leerlingen en team werken. CBS De Earste Trimen doet dat zeker! De school is dan ook heel erg trots op dit behaalde resultaat.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die hun leerlingen ondersteunen in een gezonde levensstijl. Na het behalen van het kwaliteitskeurmerk, mag een school zich drie jaar lang een Gezonde School noemen. In 2018 werd het vignet ook al behaald door de school in Nijland. Na drie jaar is CBS De Earste Trimen in april 2021 weer bekroond als Gezonde School. “Een goede gezondheid loont”, geeft schooldirecteur Doutzen van der Ende aan. “Het draagt namelijk bij aan betere schoolprestaties, een gezonde leefstijl en minder schooluitval door ziekte.” Door te werken aan de gezondheid van haar leerlingen, zorgt de school voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Een gezonde levensstijl wordt op CBS De Earste Trimen onder andere gestimuleerd het eten van fruit tijdens de pauze. Ook wil de school in de toekomst water drinken tijdens pauzes stimuleren.

Welbevinden

CBS De Earste Trimen schenkt speciale aandacht aan het themacertificaat welbevinden. Een goed klimaat waarin kinderen praten en luisteren en het gevoel krijgen dat ze ertoe doen. Hier wordt per kind gekeken wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Directeur Doutzen van der Ende: “Wij zijn hartstikke trots op het feit dat wij wederom het vignet Gezonde School hebben behaald. Het logo van Gezonde School hangt aan de muur van onze school, zodat iedereen het kan zien!”