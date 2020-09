Café Fokk’s Sneek sluit deuren vanwege corona

“Ondanks dat wij ons best hebben gedaan en ons aan de richtlijnen van het RIVM Gehouden hebben. Hebben wij Corona niet buiten de deur weten te houden. Er is binnen onze zaak Corona vastgesteld... Veiligheid boven alles en daarom moeten wij helaas onze deuren sluiten. Wij blijven in overleg met de GGD en hopen zo snel mogelijk weer open te mogen”, zo laat de eigenaar via social media weten.

Café De Kroon sluit uit voorzorg de deuren

Ook Café De Kroon uit Sneek heeft haar deuren sinds gisteren gesloten. Overigens heeft niemand binnen het team van De Kroon gezondheidsklachten. ”Maar aangezien er een aantal van ons in een horecagelegenheid is geweest waar het virus wel vastgesteld is, nemen wij onze verantwoordelijkheid en het zekere voor het onzekere. We sluiten onze deuren in ieder geval tot 30 september”, aldus eigenaar Fons Hartman.