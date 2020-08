Blauwalg gemeten Aldegeaster Brekken

SNEEK-Met deze warme dagen zoeken mensen al gauw het open water op om af te koelen. Maar zwemmers moeten er deze dagen goed opletten of het water waarin ze duiken wel fris is. Op verschillende plekken is al blauwalg gevonden, bij de Grote Wielen en de Aldegeaster Brekken.

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) houdt alle 50 Friese zwemlocaties in de gaten. "Nu is op twee plekken blauwalg ontdekt", vertelt Isaak de Vries van de FUMO. "Het Wetterskip neemt monsters en als de bacterie wordt gevonden, volgt er een waarschuwing. Op deze plekken is nog geen negatief zwemadvies, dus het zwemmen is op eigen risico."

Blauwalg is een bacterie. "Je kunt er flink ziek van worden, het geeft klachten aan maag en darmen en huiduitslag." Als het is aangetroffen, plaatsen ze gele borden met een waarschuwing.

Met de warmte van de komende dagen verwacht hij dat er op meer plekken blauwalg zal worden aangetroffen. "Het water is nu overal zo'n 22 graden. Dus hou het zelf goed in de gaten of het water fris is en of het doorstroomt."

Nog wat tips: hou je hoofd boven water, zorg dat je geen water binnen krijgt en stap na afloop onder de douche.