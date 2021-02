Bewoners Finke in Koudum verhuizen naar nieuwbouw

KOUDUM-Zorgorganisatie Patyna heeft het nieuwbouwtraject van woonzorgcentrum Finke in Koudum afgerond. Na jaren van voorbereiding is het afgelopen jaar hard gewerkt om de nieuwbouw te realiseren. Nu de nieuwbouw is voltooid, verhuizen de bewoners naar hun nieuwe thuis op hetzelfde terrein.

De verhuizing vindt plaats in de week van 22 t/m 25 februari. De bewoners en medewerkers van de Finke hebben er veel zin in. Een grote feestelijke opening zit er vanwege het coronavirus op dit moment niet in, maar volgt later dit jaar als het weer kan.

Kleinschalig wonen

Het ontwerp van de nieuwbouw sluit aan op de nieuwe tijdgeest. Het bestaat uit vijf kleinschalige zorgvilla’s voor ouderen met een zorgvraag. Er is plek voor 24 ouderen met dementie en 16 ouderen met een lichamelijke beperking. Ook zijn er twee appartementen voor ouderen, die tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben.

Iedere zorgvilla bestaat uit acht moderne appartementen en een gezamenlijke huiskamer. Medewerkers en bewoners vormen met elkaar een huishouding waar zelf gekookt, gewassen en schoongemaakt wordt. Bewoners ervaren op die manier dat ze in een huis woonachtig zijn en ook onderdeel zijn van de dagelijkse routine in hun huis. Een veilige omgeving waar aandacht, verbinding en vertrouwen centraal staan.