Bewoners azc Sneek preventief in quarantaine

SNEEK - UPDATE-Met ingang van vrijdagmiddag 8 mei is het gehele azc Sneek voor drie dagen in preventieve quarantaine geplaatst. Dit is besloten na gezamenlijk overleg van Veiligheidsregio Fryslân, GGD Fryslân en het COA.

Na een eerste vastgestelde coronabesmetting van een azc-bewoner, op maandag 4 mei, zijn volgens het nieuwe testbeleid inmiddels honderd bewoners van het azc getest. Bij 22 personen is daarbij een coronabesmetting vastgesteld. Dit was aanleiding tot het besluit de gehele locatie op slot te doen, om alle bewoners en medewerkers een test te laten ondergaan.

COA-richtlijnen Locatiemanager Benny Schonewille van azc Sneek: “De besmette persoon is meteen maandag volgens COA-richtlijnen met gezinsleden in afzondering geplaatst. Dit betekent dat het gezin in de eigen woonruimte moest verblijven, waar zij een eigen toilet en douche tot hun beschikking hebben. Voor hun was, en voor eten en drinken werd gezorgd, zodat de familieleden hun woonruimte niet hoefden te verlaten.”

Twee afdelingen getest

In de dagen erna kwamen na tests meer besmettingen aan het licht. Ook deze mensen en hun familieleden zijn in isolatie geplaatst. Schonewille: “In overleg met de GGD is besloten om alle bewoners van twee afdelingen van het azc te laten testen.” Dit betrof honderd personen. Bij vijftien van hen is een coronabesmetting vastgesteld. Samen met de eerder vastgestelde besmettingen komt het totaal aantal besmettingen op 22.

Vanwege dit aantal is vandaag besloten om de locatie drie dagen preventief op slot te doen en alle bewoners en medewerkers die nog niet getest zijn te testen. Schonewille: “Deze quarantaineperiode gaat per direct in.”

Nieuw testbeleid

GGD Directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân wijst op het nieuwe testbeleid dat dit sinds woensdag 7 mei van kracht is. “Voortaan testen we mensen die in contact zijn geweest met personen bij wie corona is vastgesteld, ook als deze mensen zelf geen ziekteverschijnselen vertonen.” Met dit nieuwe testbeleid probeert de GGD het virus verder in te dammen. “Dit nieuwe beleid hebben we meteen toegepast in het azc in Sneek, met als gevolg dat we nieuwe positieve resultaten hebben vastgesteld. Geen van de positief geteste bewoners hoefde opgenomen te worden in het ziekenhuis.”

“We weten dat ‘meer testen’ ook ‘meer positieve testen’ oplevert”, zegt De Graaf. “Maar dat betekent niet dat het virus zich hier anders ontwikkelt dan op andere plaatsen. We weten er alleen meer over. Het betekent dus ook niet dat meer positieve testen ook meer risico voor anderen oplevert. Voorheen kon het virus in dezelfde mate aanwezig zijn, maar dan zonder dat we dat wisten. Voor het beperken van de verspreiding van het virus kan deze wijze van testen helpen.”

Burgemeester heeft vertrouwen in preventieve maatregelen

Gemeente Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân, waarvan Sneek onderdeel is, heeft vertrouwen in de preventieve maatregelen van het COA en de GGD. “Want zo kunnen we de gezondheid van onze inwoners zo goed mogelijk beschermen. Dat geldt voor zowel de bewoners van het azc, als voor de bewoners van de Noorderhoek”, zegt De Vries, die lovend is over de GGD. “Heel goed dat de GGD hier al meteen het nieuwe testprotocol heeft toegepast.”

Tegelijkertijd is ze zich ervan bewust dat het voor de azc-bewoners niet gemakkelijk zal zijn om een tijdje binnen te moeten blijven. “Deze mensen hebben immers vaak al een geschiedenis van niet vrij zijn achter zich. Maar voor hun gezondheid en voor die van de omwonenden is dit nu het beste.”

De burgemeester wijst er op dat er sinds de komst van het azc, in 2016, goede contacten zijn met de wijkbewoners, vertegenwoordigd door het wijkplatform Noorderhoek. “Ook nu is er goede samenwerking. Dat is mooi om te zien.”