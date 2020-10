Bewegenzondergrenzen en Jesper Zijlstra slaan handen ineen

Jesper is 29 jaar en geboren en getogen in Sneek. Hij heeft veel ervaring met het geven van persoonlijke training(en) en groepstrainingen. Al snel bleek dat de neuzen dezelfde kant op staan en gaan beide partijen de basis verstevigen om de beweger te motiveren.

Acht jaar ervaring

Inmiddels heeft hij acht jaar ervaring in de branche. Daarnaast is hij – net als Gerrit van Solkema en Michael van Dijk – docent in het voortgezet onderwijs. Mede hierdoor was er al snel een klik. Jesper is een enthousiaste, positieve jongen die houdt van aanpakken.

Door deze samenwerking zal een uitbreiding plaatsvinden, om de klant nog meer te bedienen op gebied van sport en bewegen.



Kijk voor meer informatie op www.bewegenzondergrenzen.nl