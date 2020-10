Besmetting stijgt in minder snel tempo, contactonderzoek gericht op zorg

Het percentage jongeren tussen de 18 en 30 jaar bij wie de besmetting is vastgesteld, was deze week lager dan de afgelopen weken. Zo’n 30 procent van de 665 positief getesten behoorde tot deze categorie. Terwijl dit in de voorbije weken bijna de helft was. In de kwetsbare groep boven de 70 jaar verdubbelden de besmettingen van 25 naar zo’n 50. Vanuit sport- en andere verenigingen zijn er de afgelopen week nauwelijks besmettingen bijgekomen. Het is nog te vroeg om te kunnen concluderen of dit komt door de landelijke beperkingen die op 29 september zijn ingegaan. Aangezien het coronavirus een besmettingsperiode heeft van twee weken, is dit effect pas komende week te verwachten.



Bron- en contactonderzoek

Wat betreft het bron- en contactonderzoek spreekt GGD Fryslân ondanks het groot aantal besmettingen nog met iedereen die positief getest is. Daarbij wil de GGD vooral weten of die personen in contact zijn geweest met verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg. Als dat zo is, volgt er verder onderzoek om verspreiding van het virus onder kwetsbaren tegen te gaan. Is die relatie niet te leggen, dan krijgt een besmet persoon instructie hoe hij zijn nauwe contacten kan informeren dat voor hen het quarantaineadvies van tien dagen geldt. Zodra GGD Fryslân het aantal bron- en contactonderzoekers verder heeft uitgebreid of als het aantal besmettingen afneemt, kan de GGD ook bij personen buiten de zorg weer meer onderzoek doen.



Herfstvakantie

Het vieren van de herfstvakantie brengt in deze coronatijd de nodige beperkingen met zich mee. Wie naar het buitenland gaat, kan daar al snel met speciale richtlijnen te maken krijgen. Informatie hierover staat op www.nederlandwereldwijd.nl. In eigen land blijft het van belang de hier geldende richtlijnen na te leven: afstand houden, handen wassen, in de publieke ruimte een mondkapje dragen en bij klachten thuis blijven en je laten testen. Anders dan in de mei- en zomervakantie duikt het virus nu in vrijwel alle delen van de provincie op.



Coronamelder

Vanaf zaterdag is de app coronamelder in het hele land in gebruik. Mensen die de app gebruiken en in de buurt zijn geweest van iemand die daarna positief is getest, krijgen daarvan een berichtje met het verzoek tien dagen in quarantaine te gaan. Het kan de verspreiding van het virus beperken.

Het aantal tests is de afgelopen week toegenomen tot 9126. Dat zijn er ruim 2000 meer dan vorige week. Voor het eerst sinds begin juni was er weer een melding bij GGD Fryslân van een besmet iemand die overleden is. Er waren deze week vijf ziekenhuisopnames.



In een aantal zorginstellingen, scholen en bedrijven zijn meerdere besmettingen geconstateerd en overlegt de GGD hoe verdere verspreiding te voorkomen is. In thuissituaties vindt nog steeds veel overdracht van het virus plaats.



Cijfers

In totaal is nu bij 2349 inwoners van de provincie het virus aangetroffen. Leeuwarden kende de afgelopen week een toename van 219 mensen die het virus bij zich dragen. Dat waren er 12 minder dan een week eerder. Súdwest-Fryslân kende 78 nieuwe gevallen, tegen 54 vorige week. De Fryske Marren telde 47 besmettingen, Waadhoeke 46, Heerenveen 45, Tytsjerksteradiel 44, Smallingerland 34, Noardeast-Fryslân 27, Dantumadiel en Opsterland beide 23, Achtkarspelen 22, Weststellingwerf 15, Ooststellingwerf 14, Ameland 12, Harlingen 7, Terschelling 5 en Vlieland 4.