'Beleef Dagbesteding Oppenhuizen', neemt elektrische duofiets in gebruik

OPPENHUIZEN- Met in een onvervalst Snekers ‘jum siën mij de hele dach nyt wear’, heeft Rients Visser samen met een kleinzoon een elektrische duofiets van Dagbesteding Beleef Oppenhuizen in gebruik genomen.

“Een langverwachte elektrische duofiets”, vertelt Engelien Perridon van Dagbesteding Beleef uit Oppenhuizen.

“Een half jaar geleden zijn wij begonnen met het sparen van geld voor deze bijzondere fiets. Dat is onder andere gegaan via donaties. Onze eerste donateur was Rients Visser, hij is een van een onze gasten. Visser moest noodgedwongen zijn eigen elektrische fiets verkopen en de opbrengst was meteen de eerste donatie voor de duofiets. Het heeft een grote impact op mensen wanneer ze zelf niet meer mogen autorijden en fietsen omdat het niet meer vertrouwd is.”

Vorstelijk startbedrag

“Na het startbedrag zijn we verdergegaan met sparen. Bij Beleef hebben we bloemhangers gemaakt, kaartenhouders die verkocht zijn. Via een Facebookactie kregen we ook donaties binnen. Dat was voor ons toch wel een beetje onverwacht dat we hele mooie bedragen bij konden schrijven. Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân ontvingen we een bijdrage van Stichting Fertier. Ook de Stichting Ouderen voor Ouderen schonken ook een geldbedrag. Binnen een halfjaar hadden we het benodigde bedrag van € 8000,- binnen.”

“De bedragen die we na aanschaf van de elektrische duofiets binnenkregen, zullen we besteden aan het onderhoud van de fiets, de verzekering en het onderdak”, besluit een enthousiaste Engelien.

Dagbesteding Beleef bestaat volgend jaar februari drie jaar en wordt gerund door Engelien Perridon, die eerder in verpleeghuisinstellingen werkte. Voordat Engelien met Beleef begon, werkte ze als praktijkbegeleidster in Tinga State in Sneek.

Naast Engelien dragen vrijwilligers hun gewaardeerde steentje bij aan het welzijn van de Beleef-gasten.