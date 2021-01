Aukje geeft les in Slowrunnen: ontspannen hardlopen middels looptechniek, ademhalings- en basis yogaoefeningen

Toch had ze na alle ervaring en kennis nog niet gelijk de moed om voor zichzelf te beginnen en ging ze na een sollicitatieprocedure bij Patyna aan de slag als in eerste instantie verzorgende IG, vervolgens als implementatieondersteuner en daarbij kwam de functie project assistent waarbij de werkzaamheden bestonden uit met name trainingen inplannen en geven.

Via een oproep op facebook werd Aukje geïnspireerd, Slowrun zocht enthousiastelingen die in hun regio wilden startten met deze sport. Dus startte ze begin oktober 2020 dan eindelijk haar eigen bedrijf.

Het concept van Slowrun is;

Vrouwen die graag (weer) willen gaan bewegen kennis laten maken met Slowrunnen, ontspannen hardlopen. Samen, middels looptechniek, ademhalingsoefeningen en basis yoga oefeningen. Weer gaan voelen, in contact komen met je voelen, je hart en jou lichaam.

Voordelen van Slowrun:

je bouwt rustig conditie op;

je leert luisteren naar je lichaam en de signalen van je lichaam;

geen prestatie druk of moeten, het doel is leren ontspannen te lopen en genieten;

fysiek levert het jou een verbeterde conditie op, het stimuleert botdichtheid, je gaat lopen op vetverbranding en je maakt feelgood stofjes aan in je hoofd, win win;

een fijne stimulans.

In oktober is Aukje gestart met drie loopmomenten. Zodra de maatregelen het toestaan, gaat ze weer los.

Is je interesse gewekt of wil je het een keer proberen, neem dan contact op met Aukje Jellesma.

Mobiel: 06 5753 8571

Mail: voedjegezonder@gmail.com