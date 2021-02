Antonius Zorggroep en Patyna: leren doe je samen

SNEEK - Om ook in de toekomst goede én voldoende zorg te kunnen blijven bieden, hebben Thuiszorg Zuidwest Friesland en Patyna de handen ineengeslagen. Samen met ROC Friese Poort Volwassenenonderwijs ontwikkelden zij een opleidingstraject waarin 24 nieuwe medewerkers worden opgeleid tot verzorgende IG (mbo-niveau 3). Een verzorgende IG verpleegt, verzorgt en begeleidt cliënten op basis van gemaakte afspraken. Het sleutelwoord is samenwerking. ‘We beschouwen elkaar niet als concurrenten, maar als collega’s’, benadrukken de initiatiefnemers.

Dit bijzondere project vloeit voort uit de schaarste op de arbeidsmarkt. Het tekort aan verzorgenden IG neemt toe en de vijver waarin beide organisaties vissen, is vrijwel leeg. Ondertussen nemen de zorgvraag én de complexiteit toe’, schetst Renate Kamphuis, bestuurder van Patyna.

Om die groeiende zorgkloof te dichten, hebben Patyna en Thuiszorg Zuidwest Friesland (onderdeel van de Antonius Zorggroep) besloten om de krachten te bundelen. Dit heeft geresulteerd in een tweejarig opleidingstraject voor verzorgende IG. Op 28 januari begonnen 24 medewerkers aan een nieuw hoofdstuk in hun loopbaan.

De kandidaten zijn deels afkomstig uit de Antonius Zorggroep en Patyna, een ander deel is zij-instromer. Vier van hen komen uit een werkloosheidssituatie en zijn nu verzekerd van een opleiding én inkomen. ‘Als grote werkgevers in de zorg nemen we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’, benadrukt Paul ter Riet, clustermanager bij Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Volwaardig

In nauwe afstemming met ROC Friese Poort Volwassenenonderwijs is een volwaardig opleidingstraject ontwikkeld. Naast de reguliere inhoud is er veel ruimte voor verdiepende thema’s, casuïstiekbespreking en professionele ontwikkeling. Bovendien doen de deelnemers binnen beide zorgorganisaties praktijkervaring op. ‘Ze maken dus kennis met twee werelden en daardoor ontstaat een nóg krachtiger leeromgeving’, onderstrepen Rimy Brouwer en Tjitske Tol, adviseurs Leren & Ontwikkelen.

Meerwaarde

Dit initiatief heeft voor alle betrokkenen meerwaarde. De medewerkers krijgen dankzij deze opleiding nieuw toekomstperspectief als verzorgende IG met een intentie tot een vast contract. Daarnaast versterken Patyna en Thuiszorg Zuidwest Friesland zich met broodnodige professionals. De grootste winnaar is de cliënt in deze regio, die ook in de toekomst verzekerd is van goede zorg in en dichtbij huis. Dit opleidingstraject smaakt naar meer, benadrukken Kamphuis en Ter Riet. ‘Er komt de komende jaren heel veel zorg op ons af, we hebben elkaar keihard nodig.’