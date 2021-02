Antonius Ziekenhuis start menopauzespreekuur

SNEEK- In Nederland zijn meer dan 1 miljoen vrouwen tussen de 45 en 55 jaar. Zij zitten in de periode waarin de hormoonbalans verandert en de vruchtbaarheid voorgoed verdwijnt. Een fase waar niet altijd naar uit wordt gekeken, maar die ook een brug vormt naar een volgende fase in het leven. 80% van deze vrouwen heeft in meer of mindere mate overgangsklachten die hen hinderen in het dagelijks leven. Voor deze groep vrouwen is het Antonius Ziekenhuis gestart met een speciaal menopauzespreekuur.

Gynaecoloog Monic Wortelboer en menopauzeconsulente Johanna Jongsma willen met het menopauzespreekuur bereiken dat vrouwen zich gezond voelen. Dat ze gezond zijn en blijven, tijdens en na de overgang. “Ik richt me, na een uitgebreide intake, op voorlichting over de invloed van levensstijl en voeding op de klachten en de gezondheidsrisico’s tijdens de overgang, “ aldus Jongsma. Zij zal vrouwen begeleiden en coachen. Gynaecoloog Monic Wortelboer onderzoekt samen met de patiënt of zij baat kan hebben bij hormonale substitutietherapie (HST). Hierbij worden de individuele gezondheidsrisico’s van de patiënt zorgvuldig in de behandelkeuze meegenomen.

Wortelboer geeft aan dat er de laatste 5 jaar anders over de risico’s en behandeling van vrouwen in de overgang wordt gedacht. Omdat er vele jaren geleden een relatie werd gezien tussen het ontstaan van borstkanker en hormonen is het gebruik van HST voor overgangsklachten sterk afgenomen. “Inmiddels weten we dat deze gegevens van vroeger moeten worden genuanceerd en dat voor een groot deel van de vrouwen het gebruik van HST meer voordeel dan nadeel biedt.”

Te vroege overgang

Veel vrouwen zijn eigenlijk wel blij als hun menstruatie stopt. Zij gaan hiervoor dus niet altijd naar hun huisarts. “Als dit echter te vroeg gebeurt, voordat een vrouw 45 jaar oud is, hebben deze vrouwen meer kans op hart- en vaatziekten, dementie, Parkinson en botontkalking en hebben ze hierdoor een lagere levensverwachting,” vertelt de gynaecoloog. Dit kan worden verbeterd door op tijd te starten met HST.

Wat je niet kent, dat zie je niet

“Nederlands onderzoek toont aan dat maar liefst 34% van de werkende vrouwen in de leeftijd van 45–60 jaar regelmatig uit het arbeidsproces valt door overgangsklachten zoals opvliegers, slapeloosheid, gewrichtsklachten en depressie. Toch wordt de overgang als oorzaak van het ziekteverzuim door bedrijfsartsen zelden herkend. Door dit gebrek aan kennis over de relatie tussen de overgang en klachten én omdat er een grote overlap is tussen overgangsklachten en klachten door burn-out en depressie, worden deze klachten nog regelmatig gemist,” meldt Wortelboer.

“Daarnaast is er een grote groep vrouwen met risicofactoren zoals borstkanker, hart- en vaatziekten of trombose die overgangsklachten hebben. Zeker bij hen is er de noodzaak tot een goede afweging van de behandelmogelijkheden.”

“Inmiddels is ook bekend dat met verandering van levensstijl, met voeding en met hormonale substitutietherapie (HST) de klachten duidelijk kunnen worden verminderd en dragelijk kunnen worden gemaakt. Na een goede risico inschatting van ieders individuele situatie willen we er voor zorgen dat met niet-hormonale behandeling of HST de vrouwen de overgang goed doorkomen, gezond blijven en zich prettig voelen.”