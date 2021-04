Antonius Ziekenhuis Sneek schaalt zorg af vanwege toenemende coronadruk: Helft operatiekamers wordt gesloten

SNEEK- Friese ziekenhuizen schalen de reguliere zorg af. Volgende week zijn er minder operatiekamers beschikbaar. Een woordvoerder van het ziekenhuis in Sneek meldt dat de helft van de operatiekamers dan wordt gesloten. In het ziekenhuis van Drachten wordt de zorg ook afgeschaald. Volgens een van de chirurgen zijn daar vanaf maandag ook maar twee operatiekamers beschikbaar. Volgens de woordvoerder van dat ziekenhuis moet 's middags nog worden besproken wat er wol of niet kan worden uitgesteld.

Woordvoerders van de ziekenhuizen in Sneek en Drachten melden dat het afschalen nodig is om genoeg coronazorg te kunnen leveren. Door operaties uit te stellen, komt er personeel vrij, dat op de intensive care kan worden ingezet. Het ziekenhuis van Sneek meldt bovendien dat er bij die operaties altijd een risico is dat er complicaties zijn, die ervoor zorgen dat de patiënt op de intensive care komt te liggen. Als de operatie niet wordt gedaan, is dat risico er ook niet.

Een woordvoerder van het ziekenhuis van Heerenveen meldt dat de zorg daar al behoorlijk is afgeschaald. Verdere afschaling is op dit moment niet aan de orde, "maar we zien de bui hangen", meldt de woordvoerder, zeker nu er versoepelingen in het vooruitzicht worden gesteld. De coronabedden daar zijn bijna altijd allemaal bezet.

Het Leeuwarder ziekenhuis MCL schaalt de coronazorg wel op: er komen bedden bij op de ic, na een vraag vanuit de landelijke stuurgroep, maar volgens een woordvoerder moet dat kunnen zonder de reguliere zorg af te schalen. "We moeten het per dag bekijken. Het is heel spannend. Er komt een piek aan."

Versoepelingen van de maatregelen

Terwijl in ieder geval twee Friese ziekenhuizen de zorg verder afschalen, wordt er in Den Haag gesproken over het versoepelen van de coronamaatregelen. Eerder op die dag zei longarts Wouter van Geffen van het MCL al dat dat te vroeg is. “Alles wordt geraakt als je weer een enorme toestroom van patiënten krijgt, die eigenlijk nu nog te vermijden is. Je kunt maar op een plek tegelijk zijn. Als ik op de corona-afdeling sta, kan ik niet de longkankerafdeling staan, waar ik normaal het meeste werk verricht. Datzelfde geldt voor mijn collega's en verpleegkundigen van andere afdelingen", zegt Van Geffen.