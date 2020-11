Antonius Ziekenhuis Sneek in top van Elsevier-onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’

SNEEK- Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord behoort volgens Elsevier tot de beste ziekenhuizen van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Beste Ziekenhuizen 2020’ van Elsevier dat vandaag is verschenen. Dertien ziekenhuizen mogen zich winnaars noemen in het onderzoek. Deze ziekenhuizen, waaronder het Antonius Ziekenhuis, bieden de zorg aan op de veiligste en effectiefste manier en zijn het meest patiëntgericht.

Goede zorg gemaakt door onze toegewijde medewerkers

Het onderzoek van Elsevier laat zien dat wij door een toegewijde inzet van alle medisch specialisten, verpleegkundigen en al onze medewerkers veilige en effectieve zorg leveren. Marcel Kuin, bestuurder Antonius Zorggroep: ‘Het Antonius Ziekenhuis staat garant voor patiëntgerichte zorg van continue hoge kwaliteit. Dat is het belangrijkst voor onze patiënten en voor ons. Want uiteindelijk kiest de patiënt zelf welk ziekenhuis of zorg het beste bij hem of haar past. We zijn blij met deze mooie uitkomst van het onderzoek van Elsevier Weekblad’.

Vanuit de Antonius Zorggroep biedt het Antonius Ziekenhuis in samenwerking met Thuiszorg Zuidwest Friesland juiste zorg op de juiste plek. Zorg vindt plaats in het ziekenhuis als dat moet, en thuis als het kan. In overleg met de patiënt wordt gekeken waar de zorg het beste kan worden ontvangen. Zo worden er op dit moment behandelingen thuis gegeven, die tot voorkort alleen in het ziekenhuis konden plaatsvinden. Denk hierbij aan toediening van medicatie via infuus aan oncologische patiënten of COPD-zorg met behulp van telemonitoring.

Onderzoek Elsevier

Elsevier heeft dit jaar 73 ziekenhuizen onder de loep genomen. Deze ziekenhuizen zijn op 392 indicatoren beoordeeld. De gegevens die Elsevier hiervoor gebruikt zijn de gegevens over 2019 die ziekenhuizen verplicht openbaar maken en beschikbaar stellen aan onder meer de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut.