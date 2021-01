Antonius Ziekenhuis Sneek begint vrijdag met vaccineren zorgpersoneel

SNEEK- Het zorgpersoneel van het Antonius Ziekenhuis Sneek wordt vanaf vrijdag a.s. ingeënt tegen het coronavirus. Het personeel van het MCL in Leeuwarden kan morgen al een injectie tegen Covid-19 halen.

Het Antonius in Sneek, Nij Smellinghe in Drachten en de Tjongerskâns, Heerenveen, krijgen respectievelijk 200 en 175 vaccins. Hoeveel het MCL krijgt is nog niet bekend. De verdeling van de coronavaccins voor de ziekenhuizen en ambulancediensten worden geregeld door het Acute Zorgnetwerk Noor Nederland. Landelijk komen er 33.000 vaccins beschikbaar voor de medewerkers in de acute zorgketen, 10.5 % ervan gaat naar Noord-Nederland