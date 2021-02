Alle test- en vaccinatielocaties GGD Fryslân op zondag 7 februari dicht

FRYSLAN - Het KNMI heeft voor zondag 7 februari 2021 code ‘rood’ afgegeven. Dit houdt in dat iedereen wordt verzocht om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet de weg op te gaan.

Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen, zijn alle GGD testlocaties in Fryslân en de GGD vaccinatielocatie in WTC Expo in Leeuwarden op zondag 7 februari gesloten. Alle afspraken voor een coronatest en een vaccinatie op deze dag komen hiermee te vervallen. Dit geldt ook voor alle thuisbemonsteringsafspraken op zondag 7 februari.

Iedereen met een afspraak voor een coronatest of vaccinatie op zondag 7 februari krijgt voor zover mogelijk persoonlijk bericht dat de afspraak op deze dag niet door kan gaan. Zij worden verzocht komende week zelf te bellen voor een nieuwe coronatest of vaccinatie-afspraak. Hiervoor moeten zij géén contact opnemen met GGD Fryslân, maar de volgende contactgegevens gebruiken: