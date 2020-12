Afgelopen etmaal 142 nieuwe besmettingen vastgesteld in Fryslân: hoogste aantal sinds 30 oktober

SNEEK-Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân 142 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 19 meer dan vrijdag en 32 meer dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. Het is daarnaast het hoogste aantal besmettingen sinds 30 oktober. Landelijk zijn er 6.577 besmettingen vastgesteld.