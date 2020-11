Abe Lenstra stadion vol teddyberen levert KiKa 3 ton op

De actie was op touw gezet door MSD, een bedrijf dat in geneesmiddelen zit, SC Heerenveen en Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Zij bedachten deze actie omdat veel acties voor het goede doel niet konden doorgaan door de coronacrisis. De 15.000 beren die in het stadion zaten waren binnen een dag allemaal verkocht, de dagen daarna nog eens 4.000 beren. Een van de beren was gesigneerd door onder andreren Ruud Gullit en Marco van Basten: deze beer leverde 1.300 euro op.